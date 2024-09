Varazze, furti di auto e scooter. Cerruti: "Fatti indediti e gravi. Chiediamo più sorveglianza"

Più sorveglianza e più videocame per contrastare il fenomeno dei furti di mezzi che recentemente ha colito Varazze. A chiederlo è il consigliere comunale Gianantonio Cerruti.

"A partire dallo scorso mercoledì in via XXIV Aprile hanno rubato uno scooter ed un'auto – spiega Cerruti - Fatti gravi e inediti nella nostra zona di residenza poiché ai furti in appartamento, specie nel periodo autunnale invernale, ora si aggiunge anche questa grave tipologia di reato".