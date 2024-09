In viaggio nel realismo emozionante di Tiziana Tardito: la nuova mostra a Bubbio

L’artista cengese Tiziana Tardito chiude un anno straordinario con una mostra personale presso la sua amata terra natale, Bubbio. Dal 12 ottobre al 10 novembre, nella suggestiva cornice della chiesa dei Battuti, sarà possibile ammirare le opere dell'artista, che sta vivendo un 2024 di grandi successi. L’inaugurazione della mostra è prevista per il 12 ottobre alle 16:30, alla presenza del curatore e critico d'arte Giorgio Gregorio Grasso.

"Il 2024 è per me un anno di grandi soddisfazioni e importanti successi", dichiara la Tardito. "Iniziato con il tour negli Stati Uniti e costellato di premi, voglio concluderlo con una grande emozione. Per la prima volta esporrò nel mio paese natale, Bubbio". Una mostra che, come sottolinea l'artista, ha un profondo significato affettivo: "Voglio dedicare questa personale a tutti i miei affetti più cari e a un luogo che porto sempre nel cuore. Ringrazio di cuore le autorità e tutti coloro che stanno contribuendo al buon esito dell’evento. È un invito che ho accettato con tutto il cuore".

Tiziana Tardito è conosciuta per il suo "realismo emozionante", uno stile che mescola abilmente tecnica e sentimento, creando opere che colpiscono per la loro intensità espressiva. Il tour internazionale, che ha portato la sua arte oltreoceano, ha consolidato il suo nome nel panorama artistico contemporaneo, confermando il talento di un’artista che sa toccare il cuore del pubblico attraverso le sue tele.

L’esposizione sarà aperta al pubblico nei seguenti orari: venerdì e sabato dalle 9:30 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 18:00; la domenica dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 19:00. Una straordinaria occasione per scoprire da vicino l’arte di Tiziana Tardito e lasciarsi coinvolgere dalle emozioni che le sue opere trasmettono.