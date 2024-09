Savona, presidio contro Ddl Sicurezza, Pasa: "Allo slogan 'Dio, patria e manganelli' rispondiamo con la mobilitazione"

Oltre a Cgil e Uil sono una quarantina le associazioni presenti al presidio di oggi davanti alla Prefettura contro il Ddl Sicurezza del Governo, che si è chiuso con un incontro dei sindacati con il Prefetto.

"Chiediamo al Prefetto di attivarsi presso il Governo per le proteste e le mobilitazioni che anche a Savona stiamo facendo come nel resto d'Italia – afferma il segretario della Camera del Lavoro Andrea Pasa – Tra l'altro lo stiamo facendo non solo come Cgil e Uil ma con una quarantina di associazioni, comitati e partiti”.

“Chiederemo essenzialmente tre cose – prosegue Pasa - di farsi carico di rispedire al mittente il disegno di legge perché è un condensato di violenza istituzionale ed è l'ennesimo tentativo di svuotare la nostra costituzione, non soltanto di un diritto sacrosanto che è quello della protesta. Ma in quel disegno di legge ci sono 20 nuovi reati che sono pericolosissimi. Chiude in carcere le donne in gravidanza, chiude in carcere le donne con un figlio entro un anno di età continua ancora una volta ad accanirsi contro i migranti togliendo loro addirittura la possibilità di acquistare una scheda telefonica per telefonare ai propri cari e nel frattempo abolisce i reati contro la pubblica amministrazione”.

“Riteniamo che sia un combinato disposto che insieme all'autonomia differenziata, al presidenzialismo e iall'attaco alla magistratura – conclude - sia un bruttissimo segnale. Allo sloga 'Dio, patria e manganelli' noi rispondiamo con la mobilitazione, con la presenza di tanti cittadini e cittadine e non ci fermeremo qua. Siamo disposti anche ad andare a Roma ad una grande manifestazione come sta avvenendo da ieri in tutte le città e province d'Italia".