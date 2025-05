Euroflora 2025, Coldiretti: “Successo oltre le aspettative”

Si è conclusa con grande successo Euroflora 2025 al rinnovato Waterfront di Levante, e Coldiretti Liguria traccia un bilancio estremamente positivo della manifestazione. Con uno spazio espositivo che ha saputo incantare migliaia di visitatori, Coldiretti ha portato in scena il cuore verde della Liguria: un vero e proprio bosco che respira, simbolo di bellezza, sostenibilità e identità agricola regionale.

Lo stand Coldiretti – realizzato in collaborazione con le aziende agricole del territorio e con il grande lavoro del Team Nazionale diretto da Nada Forbici, Coordinatrice Consulta Nazionale Florovivaismo Coldiretti – ha raccontato con eleganza e impatto la biodiversità ligure e il valore delle produzioni florovivaistiche locali. Oltre 70 alberi ad alto fusto, 800 steli di fiore reciso provenienti dalla Riviera dei Fiori e più di 1200 piante in vaso dalla piana di Albenga e da diverse realtà agricole regionali, hanno trasformato lo spazio in un'esperienza immersiva nel verde.



Una presenza premiata da pubblico e critica, con importanti riconoscimenti tra cui il Premio come esposizione più votata dalla stampa accreditata (Premio Antonella Matacera) e quello per l’allestimento che meglio esprime un’idea attraverso l’armonia d’insieme. Premi che testimoniano la qualità e la forza comunicativa di un progetto che ha saputo unire natura, creatività e divulgazione.

“Concludiamo Euroflora portandoci a casa una manifestazione ricca di soddisfazioni ed emozioni”, affermano Gianluca Boeri, Presidente Coldiretti Liguria, e Bruno Rivarossa, Delegato Confederale. “Lo stand di Coldiretti ha ospitato migliaia di visitatori che hanno potuto immergersi nel ritmo della natura, scoprendo tutte le armonie di cui è capace. Abbiamo anche raccontato i benefici delle piante da interno, sottolineando gli studi in corso insieme al CNR sull’impatto positivo del verde sulla nostra vita quotidiana. Euroflora è una vetrina internazionale che racconta il florovivaismo attraverso i suoi colori, i suoi profumi e il lavoro sapiente dei produttori del territorio.”

“Il florovivaismo è parte integrante della nostra identità di liguri, oltre che una risorsa economica fondamentale. I premi ricevuti non sono solo un riconoscimento estetico, ma dimostrano quanto il nostro lavoro sappia trasmettere valori, tradizioni e capacità imprenditoriale. Coldiretti continuerà ad affiancare le imprese per valorizzare il territorio, promuovere l’innovazione e aprire nuove opportunità di crescita.”

Durante la manifestazione è stata anche protagonista la campagna Stop Cibo Falso: Origine in Etichetta, per la quale sono state raccolte migliaia di firme a sostegno della trasparenza alimentare e della tutela del reddito degli agricoltori, in vista della presentazione all’Unione Europea.

Coldiretti Liguria ringrazia tutti i visitatori che hanno condiviso questo splendido viaggio tra natura, cultura e impegno civico, e che hanno apprezzato un allestimento che non è solo decorazione, ma testimonianza viva dell’agricoltura ligure e del verde che cura.