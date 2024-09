Villanova d’Albenga piange Pietro "Zanna" Zanatta: addio al giovane dopo quasi cinque anni di lotta

Dopo una lunga battaglia, si è spento Pietro Zanatta, conosciuto da tutti come "Zanna". Il giovane di Villanova d'Albenga, vittima di un incidente in moto avvenuto nel 2020, non si è mai ripreso dalle gravi conseguenze dello schianto. Aveva solo 17 anni quando quel tragico giorno cambiò per sempre la sua vita.

Era l'8 gennaio 2020 quando Pietro, in sella alla sua moto, si scontrò contro un camioncino sulle alture di Alassio. Dopo l'incidente, fu immediatamente trasportato all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, ma a causa della gravità delle sue condizioni venne poi trasferito presso il centro specializzato San Giorgio di Ferrara. Quello che sembrava l’inizio di un lungo percorso di riabilitazione, si è purtroppo concluso con la sua scomparsa, quasi cinque anni dopo. Ma non senza aver lottato con tutte le sue forze.

Pietro, oggi ventenne, lascia la mamma Tanya, il papà Paolo, la sorella Joanie, i nonni, gli zii e gli amici. "Un particolare ringraziamento agli amici che ci sono stati vicini in questi difficili cinque anni", si legge nel manifesto funebre diffuso dalla famiglia.

Il santo rosario sarà recitato venerdì 27 settembre alle ore 20.30 presso la Chiesa di Santa Maria del Soccorso, alla rotonda di Villanova. Pietro arriverà nella chiesa nel pomeriggio. I funerali si terranno il giorno successivo, sabato 28 settembre, alle ore 15 presso la Chiesa di Santo Stefano, sempre a Villanova.

In segno di rispetto e vicinanza alla famiglia, si chiede di non inviare fiori ma di fare offerte alla Croce Bianca di Villanova.