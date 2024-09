Elezioni regionali, Arboscello (Pd): "Si parte ufficialmente, con tanta energia e passione"

"Sarò sempre dalla parte del territorio e dei cittadini battendomi per una sanità pubblica più efficiente, per uno sviluppo economico sostenibile con la salute e l'ambiente, per migliorare le infrastrutture liguri e per il no al rigassificatore. Chiedo a tutti voi il massimo impegno nel sostenermi per far si che la provincia di Savona torni a essere protagonista della nuova stagione politica - ha concluso Arboscello - Per fare tutto questo ho bisogno di tutti voi. Un abbraccio. Roberto".