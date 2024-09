Piaggio Aero, Arboscello (Pd): "Il sindacato difende l'azienda, Regione solamente gregaria"

"Non è strumentale il sindacato che difende un’azienda che è un’eccellenza del territorio savonese e di tutto il Paese e i suoi lavoratori. La verità è che la Regione Liguria con la sua Giunta in tanti anni di governo ha sempre e solo avuto un ruolo da gregario rispetto alle crisi industriali che interessano la nostra regione e il savonese in particolare".

Interviene dal Partito Democratico, di cui è vicecapogruppo in Regione uscente, Roberto Arboscello circa la vicenda Piaggio Aero sollevatasi ieri (24 settembre, ndr) e rispondendo all’assessore Piana che commentava le parole di Fiom Cgil Savona.

"Quanto successo con Piaggio - continua il candidato e consigliere uscente - è solo uno dei tanti episodi di trascuratezza e superficialità che vediamo ormai da anni. Un atteggiamento vergognoso non più accettabile. Serve una politica industriale attiva, che rilanci le aziende, tuteli i lavoratori e crei nuovi posti di lavoro dignitosi e non precari. Quello che in nove anni il centrodestra non è riuscito a fare e che ora è giunto il momento di realizzare" conclude Roberto Arboscello.