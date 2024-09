Andora, estate 2024 ok. Ad ottobre il via alla posa della pavimentazione colorata della pista ciclabile

Nel mese di Ottobre inizierà la posa della pavimentazione colorata della pista ciclabile, nella zona di ponente. Atto concreto, ma anche simbolico di una “visione di Andora” che punta sulla destagionalizzazione. Obiettivo che, per l’Amministrazione, ha i suoi punti di forza nel completamento di alcune delle opere pubbliche importanti, la rigenerazione di Borgo Castello, la nuova viabilità di accesso e accoglienza a valle della stazione ferroviaria collegata con la pista ciclabile, la valorizzazione del porto turistico, la promozione delle attrattive ambientali di Andora, del litorale e dell’entroterra, in particolare dei sentieri anche attraverso eventi e manifestazioni sportive. Dopo un’estate dal bilancio positivo, l’Amministrazione annuncia un ottobre ricco di sport dove litorale ed entroterra saranno protagonisti.

“L'estate balneare 2024 è iniziata lenta per tutta la Liguria a causa del cattivo tempo, ma Andora complessivamente ha retto e i turisti hanno potuto apprezzare appieno la bellezza delle nostre spiagge e i buoni servizi offerti dalle attività economiche andoresi – dichiara il sindaco Mauro Demichelis - I dati sono confortanti: nel nostro porto turistico sono aumentati i transiti e raddoppiati quelli dei turisti stranieri, in linea con la tendenza regionale. Al Salone Nautico di Genova abbiamo riscontrato molto interesse per i nostri progetti turistici sostenibili. In primavera saremo anche ad Euroflora. E' giusto che Andora torni a essere conosciuta per le sue attrattive turistiche e ambientali che sosterremo con nuovi servizi e promuoveremo al meglio nelle fiere nazionali, regionali e con la realizzazione di eventi. La destagionalizzazione sarà sostenuta e resa permanente dal completamento delle opere pubbliche in corso di realizzazione. La rigenerazione di Borgo Castello attiverà molte economie, tradizionali e innovative. Porto, pista ciclabile, riqualificazione delle aree ex Ariston disegnano un circuito di punti di interesse altrettanto attrattivi, insieme alle borgate e ai sentieri che saranno oggetto di una attenta manutenzione e promozione.. Fondamentale anche il mondo dello sport che opera sul territorio, con l’organizzazione di competizioni e di ritiri sportivi di livello”.

Il calendario è già ricco di opportunità per tornare ad Andora, ogni fine settimana.

Sabato 28 settembre, con la Soprintendenza e l'Università di Genova, saranno aperti al pubblico, per una giornata, gli scavi archeologici di Borgo Castello. “L'evento è atteso e sono già molte le persone che hanno prenotato le visite guidate. E' l'inizio di un racconto con cui comunicheremo la rigenerazione del Borgo, con campagne sempre più articolate e occasioni di incontro con cittadini e turisti. Sport e mobilità green sono al centro di molte iniziative: sarà un ottobre ricco di manifestazioni che valorizzeranno il litorale e l'entroterra, i sentieri in particolare, puntando anche sugli appassionati di e-bike e e-enduro”.

Dal 3 al 6 ottobre, ad Andora si svolgerà il Wind Festival il più grande Expo d'Italia dedicato agli action sport di mare e di vento che animerà il litorale, parco delle Farfalle e Palazzo Tagliaferro. Novità di quest'anno, le escursioni sui sentieri dedicate agli e-bikers. Quest'ultimi, fra pochi mesi, avranno a disposizione nel porto turistico una stazione di ricarica collegata ad una app che promuoverà itinerari, attrattive culturali, attività ricettive e enogastronomiche. L’Amministrazione sta lavorando per ospitare sempre ad ottobre, un'importante competizione di beach volley: i campi saranno allestiti su tutto il nostro litorale.

Il 26 e 27 ottobre, è annunciato e patrocinato un evento di e-Enduro, Mtb a pedalata assistita, che darà visibilità ai sentieri.

Nello stesso fine settimana Andora accoglierà gli appassionati di trekking e camminate quale aderente all’evento nazionale “Camminata fra gli ulivi” promosso dall’associazione Città dell’Olio.