Cengio, l'Avis inaugura un'installazione commemorativa dedicata ai Donatori di Sangue

Domenica 29 settembre, l'Avis Comunale di Cengio inaugurerà una nuova installazione commemorativa, posizionata all'ingresso del paese, dedicata ai Donatori di Sangue. Tale monumento rappresenta un omaggio a tutti coloro che, attraverso il loro gesto anonimo e altruista, hanno contribuito a salvare vite, sia in passato che nel presente e nel futuro.

"L’iniziativa vuole non solo celebrare i donatori, ma anche sensibilizzare la comunità sull'importanza vitale della donazione di sangue - spiegano dall'Avis - Il gesto della donazione è un atto di solidarietà inestimabile, che spesso passa inosservato, ma che consente di fare la differenza per moltissime persone. Per questo motivo, l'evento sarà un momento significativo per ringraziare tutti coloro che hanno scelto e sceglieranno di contribuire a questa nobile causa, rendendo omaggio ai donatori attivi e incoraggiando le future generazioni a seguire questo esempio".

L'Avis Comunale di Cengio vanta una forte partecipazione locale, con oltre 240 donatori attivi, un segno tangibile del senso di comunità e di impegno verso il prossimo. Solo nel 2023, sono state raccolte ben 347 sacche di sangue, un numero significativo che ha rappresentato un supporto prezioso per il sistema sanitario locale e per i pazienti che necessitano di trasfusioni.

"L'inaugurazione di questa installazione rappresenta dunque un'iniziativa importante non solo per ricordare il valore della donazione di sangue, ma anche per promuovere una cultura della donazione che garantisca una costante disponibilità di sangue, fondamentale per le cure mediche quotidiane. La partecipazione dei cittadini e dei volontari sarà essenziale per rendere questo evento un vero e proprio tributo alla solidarietà e all’altruismo", concludono dall'Avis Cengio.