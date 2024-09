Assemblea congressuale Anci, la Liguria sceglie i suoi delegati: saranno otto del savonese. Di Padova consigliere nazionale

Sindaci e amministratori locali liguri riuniti stamani a Genova, presso la sala del Consiglio della Città metropolitana, dove sono state convocate sia l’Assemblea precongressuale regionale, sia l’Assemblea dei soci di Anci Liguria.

La prima delle due adunanze era finalizzata all’elezione dei delegati liguri alla XX Assemblea congressuale Anci, che si terrà il 20 novembre a Torino, nel corso della quale verrà eletto il nuovo Presidente nazionale dell’Associazione nazionale dei Comuni Italiani.

Erano 23 i delegati da nominare, oltre ai sindaci dei 4 Comuni Capoluogo di Provincia, il Presidente di Anci Liguria e il Coordinatore della Consulta Piccoli Comuni (delegati di diritto) e tre consiglieri nazionali. Delegati tra i savonesi sono stati scelti i sindaci Angelo Berlangieri (Finale Ligure), Marco Bertolotto (Toirano), Daniele Galliano (Bormida), Rodolfo Mirri (Carcare), Alessandro Navone (Garlenda) e Riccardo Tomatis (Albenga), oltre al consigliere del Comune di Laigueglia Roberto Sasso Del Verme. Con loro eletta consigliere nazionale il vicesindaco di Savona Elisa Di Padova.

Gli altri eletti sono stati Egidio Banti (Maissana); Federico Barbieri, Carmelo Cassibba e Davide Patrone (Genova); Guglielmo Caversazio (Santa Margherita Ligure); Pietro Antonio Cimino (La Spezia); Antonio Fimmanò (Soldano); Simone Franceschi (Vobbia); Carlo Gandolfo (Recco); Natale Gatto (Isola del Cantone); Filippo Lasinio (Rapallo); Alessandro Mager (Sanremo); Rita Mazzi (Follo); Monica Paganini (Arcola); Paola Sisti (Santo Stefano di Magra); Simone Vassallo (Imperia). Gli altri consiglieri nazionali saranno il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro e il vicesindaco del Comune di Genova, Pietro Piciocchi.

A seguire, si è svolta l’Assemblea dei soci, in presenza e in videoconferenza, nel corso della quale sono state approvate la variazione al bilancio preventivo 2024 e alcune modifiche allo Statuto e al Regolamento di Organizzazione e di Contabilità.

Il Direttore generale Pierluigi Vinai ha fatto il punto, inoltre, sull’attuazione delle progettualità Pnrr nei Comuni e sulle criticità riscontrate; sulla ancora carente copertura della banda ultra larga nei territori; sulla nuova programmazione europea, che vede Anci Liguria coinvolta in ben 13 progetti Interreg; sulle possibili soluzioni alla carenza dei segretari comunali.

“Mi sono raccomandato con Anci nazionale che ci aiuti nella gestione dei progetti Pnrr, che ci preoccupano un po’ a causa dei rapporti piuttosto complessi con i Ministeri – ha commentato il direttore Vinai - inoltre, l’altra raccomandazione che ho rivolto è quella di fare tutto il possibile affinché la prossima legge di Stabilità del Governo non sia penalizzante nei confronti degli enti locali, avamposto primo e quotidiano, a cui i cittadini si rivolgono”.

Ha partecipato alle Assemblee il Presidente dell’Anci Roberto Pella, che ha annunciato le recenti conquiste di Anci: “Negli ultimi tavoli tecnici con il Governo stiamo ottenendo notevoli risultati - ha affermato Roberto Pella - proprio ieri sera abbiamo incontrato il ministro dell’Economia e nel decreto Omnibus abbiamo trovato risposta ad alcuni emendamenti da noi proposti sul Pnrr. Inoltre, finalmente viene stanziato un fondo per la spesa sociale dei Comuni sui minori, e abbiamo avuto la rassicurazione che il comparto degli enti locali non subirà ulteriori tagli dalla Manovra 2025. Lavoreremo sul fronte del turn over, con particolare attenzione alle esigenze dei piccoli Comuni, e su misure aggiuntive per sopperire alla carenza dei segretari comunali”.

Pella si è poi soffermato sulla revisione del Testo Unico degli Enti Locali, su ruoli e responsabilità dei Sindaci, aree interne e lotta allo spopolamento. “Per me è un onore portare avanti questa Associazione e lo faccio con grande spirito di servizio - ha concluso - Siamo la parte più prossima ai cittadini e abbiamo la loro fiducia. Viva l’Anci e viva la Liguria”.