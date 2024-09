Eolico, Rinaldi (Vince Liguria): "Occorre buonsenso per i progetti che incombono sul territorio"

"Pur essendo favorevole alle energie rinnovabili, ritengo che sull'argomento si debba agire con prudenza e buonsenso, troppi impianti sullo stesso territorio rischiano di vanificare l'obiettivo per cui sono stati pensati e progettati". Così in una nota Lorenza Rinaldi, candidata al Consiglio Regionale nella lista "Vince Liguria - Bucci Presidente".

"Nel caso specifico della Val Bormida - aggiunge la candidata - si riscontra una sovrapposizione di progetti che coinvolgono l'intero territorio in particolare nei comuni di Cairo Montenotte, Cengio, Dego e Altare. I progetti in questione risultano troppo spesso calati dall'alto e ho la presunzione di pensare che siano stati elaborati apposta per ottenere finanziamenti, senza la possibilità di riscontro su una produttività futura e di una sostenibilità ecologica ed economica che possano, in qualche misura, giustificare l'impatto sul territorio".

"Da candidata al Consiglio regionale della Liguria mi farò promotrice di ogni azione necessaria a scongiurare la realizzazione di impianti palesemente in contrasto con le esigenze abitative dei residenti e il rispetto del territorio" conclude.