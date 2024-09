Altare, il cinema "Vallechiara" apre la nuova stagione: "Sostenibilità ambientale e un'offerta culturale sempre più ricca"

Dopo il successo dello scorso anno, il cinema parrocchiale "Roma Vallechiara" di Altare si prepara a riaprire le sue porte, puntando sulla sostenibilità ambientale e su un’offerta culturale sempre più variegata. Il gruppo di volontari, promotore della ripartenza della struttura dopo anni di chiusura, supportato dalla parrocchia e dall'Associazione Cattolica degli Esercenti di Cinema in Liguria, ha lavorato duramente durante l'estate per migliorare la storica sala cinematografica, che si conferma un centro vitale per la comunità.

Quest'anno, una delle principali novità riguarda la riduzione dell'uso della carta. "Per evitare sprechi e consumi eccessivi, abbiamo deciso di limitare la stampa di locandine e volantini", spiegano dal consiglio parrocchiale. Tale scelta rappresenta un passo verso una gestione più sostenibile, resa possibile grazie all'autofinanziamento e alle donazioni di coloro che hanno frequentato il cinema. I fondi raccolti sono stati utilizzati per realizzare importanti interventi strutturali, necessari per garantire sicurezza e comfort.

"Abbiamo collaudato i montascale e sistemato le porte di sicurezza", raccontano i volontari, "oltre a controllare il sistema di illuminazione". Un intervento significativo ha riguardato anche l’impianto di proiezione: il gruppo RAID è stato sostituito e installato un nuovo hard disk per immagazzinare i contenuti proiettati, assicurando proiezioni di alta qualità. Inoltre, è stato installato un impianto di deumidificazione per migliorare il benessere degli spettatori e ridurre i costi di gestione.

Il cinema "Vallechiara" mira a diventare un punto di riferimento culturale per la comunità. "Collaboreremo con il Centro Culturale Calasanzio", afferma il consiglio. Grazie alla partnership con l’Istituto Patetta di Cairo, lo scorso anno il cinema ha sostenuto gli studenti nella vittoria di un importante concorso. Quest'anno ospiterà nuovamente il ciclo "Arte al Cinema", che si svolgerà al mercoledì e coinvolgerà gli studenti valligiani insieme alla professoressa Daniela Oliveri del Liceo Calasanzio di Carcare. Questo progetto permetterà agli alunni di ottenere crediti scolastici attraverso la partecipazione attiva.

Non mancheranno anche altri eventi culturali, come presentazioni di libri e serate a tema. Ma le novità non finiscono qui: "Sarà possibile anche usufruire della sala per proiezioni private", spiegano i responsabili. Grazie alle nuove attrezzature, chiunque potrà portare i propri video personali su chiavetta USB o DVD e proiettarli nella sala, con la possibilità di integrare contenuti tramite slide.

Il cinema parrocchiale "Roma Vallechiara" si conferma un centro dinamico e innovativo, che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici. "Ringraziamo tutti i cittadini di Altare e non solo, che hanno contribuito con le loro offerte a sostenere il nostro progetto", concludono dal consiglio parrocchiale. "Con l'incasso del botteghino siamo riusciti a chiudere il primo anno di gestione quasi in pareggio, e ora siamo pronti a ripartire".

La stagione 2024-25 partirà con la proiezione di "Cattivissimo Me 4" sabato 5 ottobre alle ore 21:00, con repliche domenica 6 ottobre alle ore 16:00 e 21:00.