F.lli Garofalo ad Albenga compie mezzo secolo, Giuseppe: “Un traguardo raggiunto anche grazie a tutto lo staff” (FOTO)

Cinquant’anni di attività, un traguardo notevole, raggiunto grazie a sudore, passione, competenze ma anche valori e unione familiare. È così che i F.lli Garofalo di Albenga sono arrivati alle “nozze d'oro”, celebrate con una grande festa, venerdì 27 settembre.

Era il 1974 quando i tre fratelli Giuseppe, Lino (purtroppo deceduto qualche anno fa) e Franco Garofalo hanno iniziato l’attività nell’ambito delle costruzioni edilizie e delle opere pubbliche. Anno dopo anno, grazie a un “saper fare” radicato, che punta sull’alta qualità, sono via via cresciuti, fino a diventare un punto di riferimento ingauno nel settore.

“Questa è una famiglia che lavora per il territorio, io collaboro da 25 anni, praticamente ci sono cresciuto – racconta il geometra Mirko Infantino -. Lavoriamo con forza e passione con i Comuni, per infrastrutture, opere pubbliche, private. La F.lli Garofalo è composta da brave persone che lavorano con grande responsabilità. Una seconda famiglia per me, sono felice di esserne parte”.

Oggi, nella storica azienda ingauna lavora anche la seconda generazione: Francesca e Alessandro, figli di Lino, Mattia, figlio di Franco, e Barbara, figlia di Giuseppe.

“Siamo molto soddisfatti e felici di questo traguardo raggiunto grazie anche a tutto lo staff – dicono i fondatori Giuseppe e Franco Garofalo -. Tutti abbiamo lavorato sodo per arrivare a questo risultato, anche i collaboratori che nel frattempo sono andati in pensione; infatti, erano presenti venerdì sera perché hanno contribuito a questo successo. Il merito è di tutti. Da parte nostra, un grande ringraziamento a chi ha voluto festeggiare con noi”.

La serata celebrativa, che si è svolta nello stabilimento in Regione Miranda, con tanto di fuochi d’artificio, in un clima di grande emozione e gioia, ha visto la partecipazione di tanti amici, collaboratori, artigiani e anche numerosi amministratori locali.