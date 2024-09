Dal 3 ottobre inizia il weekend della Madonna del Rosario: Villa di Verzuolo in festa

Dopo un’estate praticamente no-stop, con iniziative culturali, gastronomiche e intrattenimenti per tutte le età, la Villa di Verzuolo si appresta a celebrare la Madonna del Rosario, festa patronale del borgo antico. Oltre una settimana di eventi, da giovedì 3 ottobre, che chiudono la lunga stagione nel parco del Castello, da agosto dello scorso anno diventato il “quartier generale” delle iniziative coordinate dalla Pro Villa.

Partenza di corsa

Si comincia giovedì 3 ottobre con la corsa podistica non competitiva “Quat Pas per la Vila”. Ritrovo al parco del Castello alle 18. La gara dei bambini inizia alle 19.15; a seguire la partenza della gara degli adulti. Quindi la cena per tutti gli atleti (le prenotazioni raccolgono all’atto di iscrizione alla gara). L’iscrizione alla gara è di cinque euro per gli adulti e per i ragazzi di età superiore ai 10 anni.

Cena dell’amicizia

Venerdì 4 ottobre, si ripropone in grande classico: la Cena dell’Amicizia. Il menù, che comprende l’insalata russa, i peperoni al tonno, le raviole della Val Varaita, l’arrosto, il formaggio e il bunet, è proposto ad un prezzo di 20 euro (12 euro dai bambini dai 3 ai 12 anni). Chiusura di serata nel segno del liscio, con la partecipazione dell’Orchestra “I Roeri” (ingresso al solo evento musicale: 5 euro).

Sabato medievale

Il pomeriggio di sabato 5 ottobre sarà caratterizzato da un ricco programma di laboratori a tema medievale, della durata di circa un’ora e mezza, in collaborazione con la Piazza dei Bimbi. Sono previste tre partenze: alle 15, alle 16 e alle 17: durante il percorso, si potrà partecipare alla costruzione di corone e spade, ad un atelier di lettura assieme a cavalieri e dame, e ad un laboratorio in compagnia delle asinelle. Costo: 8 euro. Alle 18, la presentazione del libro “Delitto al Colle Alto” di Marco Craveri. Alle 20 avrà inizio la cena a base di bagna caoda, realizzata in collaborazione con la Pro loco di Faule. Il menù prevede: affettati, bagna caoda con verdure, formaggi misti e villucci con cioccolata calda. Costo: 24 euro. È previsto anche un menù “ridotto” al costo di 16 euro. La serata si concluderà con la musica del gruppo “Cover Lab Trio”.

La domenica del Patrono per le famiglie

Domenica 6 ottobre le vie del borgo antico saranno animate dalla mostra ortofrutticola, la “borsata” della Madonna del Rosario e la 16esima edizione della mostra “Arte e Artigianato nel Borgo della Villa”. In centro, sia al mattino sia al pomeriggio, stand interattivi dedicati all’emergenza sanitaria con la Croce Rossa di Manta dal titolo “Il percorso del baby soccorso”. Nella stessa zona viene allestita un’area giochi e laboratori ludici su sport e giocoleria curati da Gianluca Tomatis. Sarà anche presente il “truccambimbi”, con Daria e Giusy Festa.

Alle 12.45, nella piazzetta dell’ala, pranzo a base di polenta al costo di 13 euro (prenotazioni entro il 5 ottobre). Nel pomeriggio torna anche la castagnata della Villa, animata dai canti popolari con la partecipazione de I 10 Piasent. Lungo via Castello in programma anche un concerto itinerante della banda musicale di Moretta. La giornata si concluderà con la “Cena d’la Duminica” al costo di 19 euro (prenotazioni entro il 5 ottobre) seguita dall’esibizione della scuola di danza Emotion Dance e dalla serata di musica latina con il duo Piero&Elena.

Tutti gli eventi della Festa di Madonna del Rosario (fatta eccezione per la polentata di domenica 6 ottobre) si terranno all’interno della tensostruttura allestita nel parco del Castello di Verzuolo.

Le prenotazioni alle cene si raccolgono presso Cartoleria Era e El Mercà d’la Vila. Info: 351-4204004 o pro.villa@virgilio.it

Aperture del castello

La fortezza sulla collina aprirà nuovamente le sue porte alle visite guidate per tutta la giornata di domenica: prenotazioni sul sito www.villadiverzuolo.it e al numero 351-4204004. Previsto il servizio navetta che collega piazza Willy Burgo (centro Verzuolo) con il Castello. L’organizzazione raccomanda di trovare parcheggio al di fuori del Borgo della Villa.

Le funzioni religiose

In occasione delle celebrazioni della Madonna del Rosario, le funzioni religiose si terranno nell’Antica Parrocchiale dei Santi Filippo e Giacomo. Fino a lunedì 7 ottobre, è prevista la celebrazione della messa alle 7, seguita dalla recita del rosario. Domenica 6 ottobre, giorno della festa patronale della Villa, sono previste due funzioni, alle 7 e alle 10.30. Nel pomeriggio, alle 16, si terrà la recita del rosario con seguente processione per le vie del Borgo Antico. Alle 16 di lunedì 7 ottobre si celebrerà la funzione del Transito di San Francesco, seguita dalla celebrazione eucaristica delle 17.