Il centrodestra conferma la maggioranza in Consiglio provinciale

Sono sei i consiglieri che il centrodestra porterà in Consiglio Provinciale, confermando il risultato di due anni fa. Ieri si è votato per la Provincia, con le elezioni di secondo grado che hanno visto alle urne 584 elettori su 822 aventi diritto, con una percentuale di affluenza pari al 71,05%, che supera quella del 2021, pari al 69,61%.

Sulle preferenze hanno pesato in particolare quelle della scheda verde, dei votanti del Comune di Savona, in base al voto ponderato che attribuisce un “peso” ai comuni con più popolazione, come Savona e Albenga.

Nel centrodestra, per la lista “Gente di Provincia”, ad ottenere il maggior numero di voti sono stati: Andrea Castellini (sindaco di Stella, indipendente), Diego Distilo (Albenga, Forza Italia), Marco Dogliotti (indipendente), Franca Giannotta (Alassio, Fratelli d'Italia), Demis Aghittino (Loano, Lega) e Matteo Mirone (Forza Italia, sindaco di Arnasco).

Nel centrosinistra, “Uniti per la Provincia”, il numero maggiore di voti è andato a Massimo Niero, sindaco di Cisano, che ha potuto contare anche su alcuni voti da parte dei consiglieri di Savona, Marco Lima (Savona, Patto per Savona), Marisa Ghersi (Savona, Partito Democratico) e Rodolfo Mirri (sindaco di Carcare, Partito Democratico).

Non sono mancati momenti di “agitazione” tra i consiglieri presenti (inizialmente il pubblico non era stato ammesso dal segretario generale Zurlo) per alcune schede che potevano risultare nulle perché non compilate correttamente.

Così ha commentato il risultato il Presidente della Provincia di Savona, Pierangelo Olivieri: "È stata una giornata molto importante che ha confermato quanto sia fondamentale l'Ente Provincia perché, nonostante tutte le difficoltà concorrenti, si è di molto superata la percentuale di affluenza rispetto alle precedenti tornate elettorali, in tutte le fasce di rappresentanza territoriale. Abbiamo registrato un'espressione di voto importante che legittima e responsabilizza ancora di più il lavoro dell'Amministrazione: sia nella conferma dei diversi consiglieri ricandidati, sia nella candidatura di nuove figure provenienti sia dal capoluogo che dai territori, con sindaci e amministratori di esperienza che intendono porre la propria esperienza al servizio dell’Ente".

"Nei prossimi giorni verranno terminati gli adempimenti formali di ufficializzazione e confido di poter convocare il primo Consiglio Provinciale intorno al 15 di ottobre".

"Ricordo che l’attuale ordinamento, risalente alla riforma Del Rio del 2014, prevede che tutti i consiglieri abbiano un compito specifico, a prescindere dalle deleghe che possono essere conferite dal Presidente. Dunque, mi auguro e sono convinto di trovare da parte di tutti la volontà di operare in sinergia ed efficacia, partendo ognuno dal proprio territorio, in maniera responsabile e trasversale, come finora fatto senza esitazione", conclude Olivieri.