Regionali, ecco i candidati savonesi dell'UDC. Tezel: "Siamo il vero e autentico centro moderato cattolico nella coalizione che sostiene Bucci"

Anche l’UDC sarà presente sulle schede elettorali per la Regione Liguria che ha trovato naturale schierarsi, senza tentennamenti, al fianco di Marco Bucci.

"Il sindaco Bucci ha dimostrato di avere grande passione politica e amministrativa per la sua Genova. Inoltre, ha dimostrato il suo valore umano e politico nella gestione della tragedia del Ponte Morandi. Non poteva esserci miglior candidato da sostenere, in linea con i nostri ideali centristi, moderati e cattolici", si legge nella nota.

L’UDC savonese crede fermamente che la dottrina sociale della Chiesa sia ancora di grande attualità e che i valori dietro lo scudo crociato vadano difesi con forza in Regione Liguria. Il segretario nazionale dell'UDC, Lorenzo Cesa, che ha concluso la giornata ad Assisi con un incontro per parlare dell’esperienza parlamentare dei cattolici in politica, ha affermato: “Questo significa rimettere al centro della politica la persona e il bene comune, ed occuparsi di solidarietà in un Paese dove ci sono 3 milioni di persone che hanno bisogno di essere aiutate.”

Partendo da questi forti auspici popolari, è stata depositata in tribunale a Savona la lista per la circoscrizione, che vede candidati 5 amici affiatati e convinti di perseguire una politica come servizio al bene comune:

LUIGI TEZEL (capolista e coordinatore della campagna elettorale dell’UDC savonese), Assessore e consigliere comunale di Laigueglia dal 2004 al 2014. Consigliere della Comunità Montana Ingauna. Attuale Consigliere Comunale di Garlenda. Direttore Tecnico della Soc. in House Ge.s.co. di Alassio. Attualmente funzionario di un’azienda di livello nazionale nell’ambito della pubblicità stradale.

MARIA LUISA FORMATO, Avvocato dal 2002 con studio in Loano. Assessore per due consigliature del Comune di Borghetto Santo Spirito. Iscritta all’UDC dalla nascita del partito, ha da sempre dimostrato spirito di servizio al partito con dedizione e impegno. È stata anche candidata alle elezioni Europee e Nazionali.

YURI BRIOSHI, 47 anni, consulente finanziario e assicurativo, residente a Millesimo. Impegnato nel volontariato sportivo quale membro del direttivo della ASD Millesimo Calcio. Membro della pro loco di Millesimo.

PAOLA GIRIBALDI, Diplomata, insegnante, ha lavorato per anni nelle scuole dell’infanzia. Operatrice Socio-Assistenziale in diverse case di riposo. Dal 2009 è O.S.S. di ASL1 Imperiese e assegnata all’Ospedale di Imperia, dopo un periodo a Savona.

ENRICA AIMO, Diplomata in corso professionale per impiegata amministrativa contabile, ha svolto servizio in diversi Enti Pubblici. Ha quindi proseguito la sua attività lavorativa nell’ambito del commercio al dettaglio.

Aggiunge Tezel: "Sono onorato di far parte della lista provinciale dell’UDC con il simbolo storico dello scudo crociato. Ho sempre cercato in questi mesi il dialogo per l’unità politica dei cattolici in provincia di Savona. Purtroppo non siamo arrivati a un punto di sintesi per via di diverse strategie politiche. Sicuramente l’UDC sarà il vero autentico centro moderato cattolico nella coalizione che sostiene Marco Bucci, su cui possono fare affidamento i savonesi. Senza alcun dubbio siamo nel centrodestra perché è più vicino ai nostri valori".

"Va detto chiaramente che l’UDC savonese ritiene inconciliabili le proprie idee politiche con quelle della sinistra di Orlando, che ha già dimostrato di essere totalmente appiattita a sinistra, guardando di più ai Cinque Stelle e alla sinistra integralista, incapace di discutere e trovare una sintesi con partiti liberali e garantisti per continuare a far crescere la Liguria. Questa radicalizzazione rende fondamentale la presenza dell’UDC nella coalizione di centrodestra, perché vuole parlare anche agli elettori moderati fuoriusciti da Italia Viva e dalla componente Dem dell’ex Margherita, che non possono trovare alcun punto di contatto e spazio per i loro valori nel cosiddetto campo larghissimo di Orlando".

"Chiediamo agli elettori savonesi un voto ‘LIBERO e FORTE’, come lo chiese con forza il 18 gennaio 1919 Don Sturzo. La Democrazia Cristiana, ieri, ha dato prospettive di crescita a un’Italia distrutta dalla guerra. Oggi, l’UDC savonese, partendo dai primi segnali di questa campagna elettorale, vuole impegnarsi a continuare, con gli alleati di centrodestra, a far sì che la Liguria, che ha cambiato pelle in questi nove anni, prosegua il suo percorso sotto la guida di un grande imprenditore e sindaco come Marco Bucci, nella crescita e nello sviluppo economico e sociale, contro i signori del NO, dell’assistenzialismo (come il reddito di cittadinanza al pesto) e dei funzionari di partito come Orlando, che ha riscoperto la Liguria solo qualche mese fa per meri interessi elettorali".