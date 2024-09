L'Asl2 approva il bilancio preventivo 2023, le fughe salgono a 72,3 milioni e quelle attive valgono 34,5 milioni

Salgono le fughe dei savonesi verso altre aziende sanitarie che arrivgano a 72,3 milioni di spesa (per la precisione 72.292.509 euro), contro i 69,5 del 2022 con un incremento del 5,5%. La mobilità attiva, cioè di persone di altre Asl liguri o di altre regioni che vengono a farsi curare nel Savonese vale 34, 5 milioni (34.520.887, anche queste in crescita rispetto al bilancio 2022) con un saldo negativo di 37.771.620 euro. Si tratta, per ora, di un bilancio di previsione, con valori che dovranno essere confermati nel consolidato, ma quello delle fughe resta un problema per l'Asl2 come per le altre Asl della regione.

Per ciò che riguarda le fughe passive il peso economico più importante nel bilancio di previsione 2023 è quello per prestazioni di aziende sanitarie di altre regioni, per circa 39 milioni, mentre per prestazioni del San Martino di Genova per pazienti di Asl2 la spesa è di 9.611.948 e del Gaslini 6.890.107. Seguono prestazioni fornite dall'Asl3-Villa Scassi (1.747.640 euro), Asl1 (1.065.164 euro), Asl 5 e Asl4. La mobilità internazionale pesa per 721.097 euro.

I pazienti che vengono a farsi curare nella nostra Asl arrivano in gran parte dalla Asl1 per circa 11,8 milioni ( seguono l'Asl3 per 4,5 milioni circa, Asl4 per circa 760 mila euro e la Asl5 per circa 369 mila euro). Le prestazioni della nostra azienda sanitaria per pazienti che vengono a curarsi negli ospedali e ambulatori del Savonese da altre regioni è di circa 8,9 milioni.

Il bilancio consuntivo 2022 riportava costi totali di mobilità passiva per 68.491.845 euro di cui 26.843.536 euro fughe infra-

regionali e 41.648.309 fughe extra-regionali. I ricavi mobilità attiva totali sono stati di 29.868.276 euro di cui 19.239.993 infra-regionale.