20 anni di Savonanews.it: l'orgoglio per una lunga avventura, lo sguardo dritto e aperto nel futuro

Un numero che sfiora le 500 mila notizie: questo il risultato di vent'anni di giornalismo locale e di presenza ininterrotta. È il traguardo di Savonanews.it, che oggi supera la seconda decade di vita. Il primo ottobre del 2004, nella cornice di Palazzo Sisto a Savona, si teneva il battesimo della testata online destinata ad aggiornare con ritmi serrati i savonesi, i liguri e tanti lettori da fuori regione. Con lo spirito che ancora oggi anima i nostri cronisti e cerca di intercettare le rinnovate esigenze dei visitatori, nel frattempo sempre più partecipi e numerosi. Ecco come risuonano le parole di allora, scritte per il benvenuto nel primissimo giorno di pubblicazioni: "Savonanews nasce anche con un obiettivo ambizioso, quello di conquistare coloro che non hanno molta dimestichezza con le nuove tecnologie, ma che hanno fame di conoscere e di sapere che cosa succede praticamente in tempo reale nella loro provincia. Savonanews.it farà sistema con Sanremonews.it e TargatoCn.it, quotidiani on line delle province di Imperia e Cuneo, formando un ideale territorio che quando avrà anche la vicina Costa Azzurra potrà definirsi l'unico giornale delle Alpi del Mare".

Dal modem 56 Kbps alle Adsl superveloci e alla fibra, le notizie hanno corso a velocità sempre più vertiginose ed il nostro compito è stato quello di adattarci ai tempi e, qualche volta, di precorrerli. Un'avventura esaltante che ha scandito i ritmi di diffusione di Internet (in una provincia che ha sofferto non pochi problemi di digital divide) e che ha accompagnato la tendenza dei lettori, inveterati in mezzi più tradizionali, ad abituarsi alle novità tecnologiche.

Adesso la rotta è totalmente cambiata. Il giornale online, sempre più multimediale e accessibile, è la prima porta di confronto con la realtà circostante, vissuta minuto per minuto. Così oggi - e sia detto senza falsa modestia - siamo orgogliosi di aver scritto una parte importante di questa storia.

Da Savonanews con Sanremonews e TargatoCn, in vent'anni il gruppo editoriale More News ha assunto i contorni di una dimensione che copre gli eventi di tutto il Nord Ovest, con decine di quotidiani online che, proprio sul modello dei primissimi nati, forniscono notizie ciascuno al proprio territorio con precisione, affidabilità e impegno. E sempre in tempo reale. Nel frattempo, si sono aggiunti Montecarlonews.it, Lavocedigenova.it e Lavocediimperia.it, estendendo notevolmente la nostra informazione di prossimità "affacciata sul mare".

L'editore Enrico Anghilante e il punto di riferimento Barbara Pasqua, giornalista e responsabile della direzione, hanno assicurato la continuità, anche nel Savonese, di una fonte d'informazione ormai diventata consuetudine per decine di migliaia di lettori ogni giorno; più volte al giorno, perché le abitudini di consultazione segnano il trend di un "consumo" sempre più vorace di notizie, anche locali. That’s the press, baby. The press! And there’s nothing you can do about it. In realtà, però, qualcosa ci possiamo fare: metterci dentro l'aderenza rigorosa alla deontologia e il rispetto per chi legge, che viene sempre prima di ogni strategia di comunicazione. Tutto questo anche nel perimetro locale e iperlocale che ci distingue, che da piccolo è diventanto veramente grande.

Diverse firme hanno contribuito nel tempo alla longevità di Savonanews: a tutti coloro che hanno reso autorevole il giornale va il ringraziamento per questi anni così densi di sfide e significato. La Redazione che oggi festeggia il compleanno è composta dal direttore editoriale Felix Lammardo e dai giornalisti Elena Romanato, Maria Gramaglia, Graziano De Valle, Luciano Parodi, Roberto Vassallo, Mattia Pastorino. Con loro il giornalista Gianlorenzo Tortarolo, alfiere di un vero e proprio unicum nel panorama locale, ovvero SvSport, il giornale online interamente dedicato allo sport savonese. Alessio Briano, invece, in questi anni ha tenuto e tiene con grande professionalità i rapporti con tantissimi interlocutori che hanno tangibilmente accordato la loro fiducia alla testata, sapendone l'importanza per il territorio.