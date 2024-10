Cairo, l'Avis e la Scuola di Polizia Penitenziaria fanno squadra: anche i futuri ispettori donano il sangue

Ormai da anni la Scuola di Formazione ed Aggiornamento della Polizia Penitenziaria di Cairo Montenotte collabora attivamente con la sede locale dell'Avis per permettere ai suoi allievi di donare il sangue con giornate di donazione dedicate; l’ultima delle quali è stata veramente straordinaria: ben 68 tra i futuri ispettori del corso che si sta svolgendo in queste settimane si sono proposti per effettuare un prelievo, rendendo quindi necessaria l’istituzione di ben tre giornate di donazione, svolte grazie all’autoemoteca messa a disposizione dall’Avis provinciale.

Un risultato straordinario, che rimarca ancor di più lo speciale sodalizio tra Avis e SFAPP, che solo nello scorso anno ha permesso di ricevere oltre cento sacche dagli allievi che hanno frequentato la scuola.

"Un ringraziamento particolare va al Generale Zito e agli ispettori capo Daniele Pinna, Antonello Carboni e Nello Mancusi, che con il loro prezioso lavoro di coordinamento permettono di veicolare efficacemente l’importanza della donazione, consentendo ai nostri volontari di svolgere il loro compito in maniera più semplice ed efficace. Il 'grazie' più sentito va ovviamente ai donatori che, oltre a contribuire al fabbisogno della nostra regione, sicuramente continueranno a donare nelle rispettive zone di residenza, diffondendo la cultura del dono del sangue", spiegano dall'Avis.