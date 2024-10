Savona, nuove regole per le richieste del bollino per la sosta dei residenti, la procedura è online

A partire dal 10 ottobre 2024 le nuove richieste di rilascio, rinnovo e cambio targa del contrassegno per i residenti di Savona centro o del quartiere Villapiana, dovranno essere presentate digitalmente sulla nuova piattaforma online del Comune.

Per accedere alla piattaforma sarà sufficiente avere una CIE, Carta d'Identità Elettronica, o lo SPID. Il cittadino, dopo l'accesso, potrà selezionare il tipo di richiesta da presentare tra “Servizi” - “Residenti 2024”, nuovo bollino o cambio targa o rinnovo per il Centro oppure nuovo bollino o cambio targa per Villapiana, compilando la richiesta direttamente sulla piattaforma.