Il 3 ottobre a Magliolo l'ultimo saluto a Christopher Maione

È stato fissato per giovedì 3 ottobre, alle ore 15.00, l'ultimo saluto a Christopher Maione, uno dei volti noti del Bar Airone in piazza San Nicolò a Pietra Ligure, scomparso prematuramente nei giorni scorsi. La famiglia e gli amici si ritroveranno a Magliolo, in piazza dei Santi Cosma e Damiano.

Maione, che aveva solo 39 anni, era molto conosciuto nella comunità locale, che ha reagito con profonda commozione e affetto alla notizia della sua morte.

Numerosi messaggi di cordoglio sono stati condivisi, sia a livello personale che sui social, dove in tanti hanno voluto ricordarlo con parole piene di affetto.