Savona, bisarca perde liquido: chiusa una corsia dalla rotonda del cimitero a via Caravaggio

Mattinata complicata per il traffico a Savona, dove la polizia locale ha disposto la chiusura di una corsia sulla strada che collega la rotonda del cimitero a via Caravaggio.

Il provvedimento si è reso necessario a seguito della perdita di liquido da parte di una bisarca, avvenuta nella tarda serata di ieri, intorno alle ore 23. L’incidente si è verificato nei pressi del bivio che conduce all'ingresso dell'autostrada e dell'autoparco, creando una situazione di pericolo per la viabilità.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato e il personale autostradale, impegnati nella gestione del traffico e nella messa in sicurezza dell'area, per tutelare la sicurezza degli automobilisti in transito.

Secondo le ultime informazioni, la chiusura della corsia potrebbe protrarsi fino a domani, per permettere le operazioni di asfaltatura necessarie a ripristinare le condizioni di sicurezza del tratto stradale interessato.

Fortunatamente, la corsia opposta, che va da via Caravaggio al cimitero in direzione Quiliano, è rimasta libera e transitabile, consentendo almeno una parziale circolazione.

Per raggiungere l'autostrada, gli automobilisti possono percorrere via Quiliano, svoltare a sinistra per imboccare la rampa della strada a scorrimento veloce, percorrere quest'ultima e raggiungere il casello.