Tardo pomeriggio di soccorsi sui sentieri del Finalese: interventi sul Rollercoaster e a Varigotti

Doppio intervento nel giro di poco tempo per i soccorritori nel Finalese, nel pomeriggio odierno. In entrambi i casi per bikers finiti al Santa Corona in codice giallo e in condizioni non critiche.

Il primo allarme in ordine cronologico, risultato poi quello più complesso dei due, si è verificato qualche minuto in anticipo rispetto alle 17 a Varigotti non lontano da Punta Crena e ha visto coinvolto un uomo di circa 45 anni. La caduta gli ha procurato un problema alla caviglia per il quale sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Noli col personale dei Vigili del fuoco e del Soccorso Alpino e Speleologico; la vittima della caduta è stata trasportata poi in pronto soccorso dall'elisoccorso Grifo1.

Poco dopo, intorno alle 17:10, un secondo biker sulla sessantina è caduto mentre percorreva il sentiero Rollercoaster ma è riuscito comunque a raggiungere la strada in autonomia nel territorio comunale di Rialto. In questo caso a trasportarlo al nosocomio pietrese sono stati i militi della Croce Verde di Finalborgo.