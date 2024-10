Savona, in Piazza delle Nazioni inaugurata la panchina della pace grazie alla collaborazione tra cittadini

I colori della bandiera della pace splendono sulla panchina inaugurata ieri in piazza delle Nazioni. La “Panchina della Pace” è un'iniziativa colorata e simbolica, ideata dall’USEI-APS (Unione di Solidarietà degli Ecuadoriani in Italia – APS) in collaborazione con l’associazione “Savona Pulita” e i volontari del quartiere “Letimbro”.