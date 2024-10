Contratti: Gadda (Iv), rinnovare subito quelli di forze polizia e dei vigili del fuoco

“Sul rinnovo dei contratti di forze di polizia e vigili del fuoco, sollecitato da Italia Viva, il governo si è limitato ancora una volta a una risposta burocratica ed evasiva”. Lo ha detto Maria Chiara Gadda, vice-presidente del gruppo di Italia Viva alla Camera, nella replica al question time con il ministro dei Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani.



“Gli agenti di polizia e i vigili del fuoco attendono i rinnovi dei loro contratti ormai da tre anni. Il governo ha aumentato le pene per una serie innumerevole di nuovi reati. I numeri, però, dicono che dal suo insediamento si sono registrati un +24% delle rapine, +15,6% di reati di percosse e persino un aumento degli omicidi volontari. Servono insomma risposte concrete su contratti e pagamento degli straordinari subito, perché la sicurezza non è un tema né di destra né di sinistra. Si dimentica troppo spesso che questi servitori dello Stato, sempre presenti nei luoghi del bisogno, hanno stipendi e pensioni bassissimi. E il costo della vita colpisce anche loro. Una proposta di Italia Viva che spero sia colta dal governo senza preconcetti. Sarebbe un atto di buonsenso estendere a questi lavoratori le agevolazioni fiscali e previdenziali sui premi di produttività previsti dal Welfare aziendale e omogeneizzare l’accesso a misure di welfare per le loro famiglie a partire da sanità e spese educative” - conclude.