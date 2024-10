Celle, 12 nuove telecamere sul territorio: approvato il progetto esecutivo

La Giunta comunale di Celle ha approvato il progetto per l'implementazione della videosorveglianza sul territorio comunale.

12 quindi saranno le telecamere di cui una con lettura targhe che verranno posizionate: 2 saranno presenti nei giardini delle scuole elementari, 2 nel giardino dei Piani, 2 nell'ex minigolf, 2 nei pressi del cimitero (1 visuale verso monti e 1 visuale verso mare) e 2 in via Aicardi. Una sarà presente nel magazzino comunale e in via Genova.

Nella zona del camposanto cellese gli impianti avranno anche il rilevatore di lettura delle targhe.

Il Ministero dell'Interno aveva approvato definitivamente la graduatoria dei comuni ammessi al finanziamento dei progetti presentati per la realizzazione e il potenziamento di sistemi di videosorveglianza territoriale.

Gli interventi, cofinanziati con l'impiego di risorse del Fondo per la Sicurezza Urbana, sono finalizzati all'incremento del controllo tecnologico del territorio, in un'ottica di tutela della sicurezza urbana e di supporto ai servizi di vigilanza e alle attività investigative svolte dalle Forze di polizia e dalle Polizie locali.

A seguito dell'esito favorevole dell'istruttoria condotta negli scorsi mesi da questa Prefettura, che ha visto anche l'acquisizione del parere del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica sui singoli progetti, il comune di Celle Ligure aveva ottenuto 115mila euro.

Nel febbraio di quest'anno l'ex Amministrazione Mordeglia aveva stanziato 145mila euro per gli impianti.

In generale sono presenti 7 impianti dalla funicolare dei Bottini, 6 al Palazzetto dello Sport, 4 in via Boagno, 3 sulla passeggiata Pertini, in via Delfino e nella biblioteca (ex Alborada), due nella sede della polizia locale, nella galleria Crocetta, nel centro sociale Mezzalunga, nell'isola ecologica di Piazza del Popolo, nel centro raccolta rifiuti e due nella biglietteria dello stadio Olmo-Ferro, nell'Ufficio Iat e in piazza Costa, una invece in Piazza del Popolo, nella pineta Bottini, ai Piani, nel park Servettaz, in via Genova e in Largo Giolitti cavalcavia e parcheggio.

Con un'implementazione di due (con lettura targhe) in passeggiata Pertini allo svincolo per l'autostrada e due (con lettura targhe) all'incrocio di via Roglio all'ingresso di Celle. Interventi erano stati effettuati su quelle già presenti nella sede della polizia locale, in Pineta Bottini, nel centro sociale "Mezzalunga", in via Delfino, nella funicolare "Bottini", in Largo Giolitti, nella biblioteca (ex Alborada).