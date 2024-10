Alessandro Piana al Ministero degli Affari Regionali e Autonomie per la prima riunione sull’autonomia differenziata

Il Presidente facente funzioni della Regione Liguria, Alessandro Piana, è stato oggi a Roma, al Ministero degli Affari Regionali e le Autonomie, per partecipare alla prima riunione sull’autonomia differenziata delle Regioni, convocata dal Ministro Roberto Calderoli. Alla riunione hanno partecipato anche il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e alcuni rappresentanti della Regione Lombardia.

L'autonomia differenziata consente alle Regioni di gestire in maniera più diretta competenze cruciali come la sanità, l'istruzione, i trasporti e lo sviluppo economico. Questo processo permetterà a ciascun territorio di rispondere meglio e più rapidamente alle esigenze locali, garantendo servizi pubblici più efficienti e in linea con le necessità specifiche delle comunità.

“Una giornata importante - afferma Alessandro Piana - che ha messo un ulteriore tassello verso l’autonomia differenziata delle Regioni, una battaglia voluta e portata avanti con impegno dalla Lega. L'autonomia differenziata è uno strumento indispensabile per migliorare l'efficacia dell'azione pubblica e responsabilizzare le istituzioni locali. La capacità di decidere su temi strategici consentirà alle Regioni di essere protagoniste attive nello sviluppo del territorio, sfruttando al meglio le proprie risorse e peculiarità. Con più autonomia, si potrà agire in modo mirato e tempestivo, senza dipendere da decisioni centralizzate, che spesso faticano a rispondere alle sfide locali".