Viale (Lega): "La forza di chi ha ruoli pubblici diventa un esempio, di Marco Bucci o di Principesse del Galles è pieno il mondo"

“Il mondo che ho in mente io è un mondo dove la malattia non si nasconde. Dove la forza di chi ha ruoli pubblici diventa un esempio. Perché di Marco Bucci o di Principesse del Galles, che ogni giorno affrontano impegni familiari o lavorativi, è pieno il mondo. Per fortuna certa sinistra, rappresentata dal candidato Morra in Liguria, che oggi ci ricorda la malattia degli altri come monito per scegliere chi votare, tornerà da dove è venuta. Senza il nostro voto”.

Lo dice in una nota Sonia Viale candidata per la Lega alle elezioni regionali della Liguria.