Monoblocco del Santa Corona, soluzione A: cinque piani fuori terra e pista da elisoccorso sul tetto

Nel Documento di fattibilità del monoblocco del Santa Corona di Pietra Ligure sono tre le ipotesi progettuali, ognuna con due configurazioni (la A1 e A2, la B1 e B2, e la C1 e C2) che l'Asl dovrà valutare per arrivare alla progettazione definitiva, con un confronto con i soggetti interessati.

In base ad un’analisi delle soluzioni proposte, quelle ritenute migliori dai progettisti sono la A2, la C1 e la C2. I parametri presi in esame sono come l’accessibilità, il programma e l’organizzazione funzionale, l’impatto della costruzione durante il cantiere, i relativi tempi e costi di realizzazione dell’opera, la sostenibilità.