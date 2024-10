I pescatori del una Club Riviera dei Fiori di Alassio si aggiudicano il campionato italiano di traina costiera

Il Tuna Club Riviera dei Fiori si era portato in prima posizione già venerdì al termine della prima prova. Hanno confermato la loro leadership anche nella seconda. Festa grande, dunque, per i membri dell’equipaggio: Enrico Gorgerino, Marco Cavagnero e Marco Nigra Alle loro spalle due equipaggi locali: la Lega Navale di Rapallo composta da Valerio Migliaretti, Francesco Lenoci e Stefano Borsani e il Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi formato da Matteo e Luca Guidicelli con Francesco Rovegno.

Nonostante il meteo perturbato della settimana, la due giorni di gara è stata gradevole: meteo discreto e buona quantità di pesce per la prima prova, giornata fantastica seppur con qualche preda in meno la seconda.

Al campionato italiano hanno preso parte ventisei equipaggi provenienti da tutta Italia. Il campo gara in entrambe le giornate è stato tra Chiavari e San Fruttuoso di Camogli. Il Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi ha organizzato la gara anche in concomitanza con i propri cinquant’anni di attività. Il sodalizio del presidente Riccardo Repetto aveva già organizzato in passato questo campionato italiano, nel 2000 e nel 2003, mentre nel 2016 a Rapallo era arrivato il campionato italiano di bolentino. Il Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi si conferma tra i migliori club d’Italia: primo nel 2019, 2021 e 2022 (nel 2020 il campionato non era stato disputato) terzi come quest’anno nel 2023.