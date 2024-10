Punto nascite di Pietra, il comitato: "4 anni di 'passerelle elettorali', chiediamo la riapertura, i cittadini sono stanchi di sentire bugie"

"Sono 4 anni che il Reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure resta chiuso. 4 anni di promesse mai mantenute e di "passerelle elettorali" da parte di innumerevoli politici ed amministratori pubblici di ogni fazione. Ma è evidente che anche durante l'attuale campagna per le elezioni regionali si stia anteponendo la propaganda rispetto ai rischi per le donne incinte e per i loro figli".

Ad affermarlo è il comitato Nascere a Pietra che aggiunge: "L'ospedale Santa Corona ospita un gran numero di reparti specialistici, tra cui l'emodinamica funzionante su 24 ore. Un reparto prezioso per intervenire in caso, ad esempio, di emorragia da parto".

"La viabilità disastrosa continua a mostrare l'inadeguatezza al trasporto di urgenze e l'elicottero non può essere considerato una soluzione. Il territorio ligure ha bisogno di più risorse per la salute. Questa è l'emergenza".

"Non si tratta di campanilismo né di questione di voti: la salute è di tutti.

I locali del Punto Nascite di Pietra Ligure sono finalmente liberi dalle varie "occupazioni" che si sono vergognosamente succedute in questi anni.

Chiediamo quindi ai vari candidati tempi certi per la riapertura del Punto nascite all'Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, perché i cittadini liguri sono stufi di sentire bugie come succede da ormai 4 anni", concludono dal comitato.