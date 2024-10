Regionali, “Tra la gente e per la gente”: Giorgio Cangiano inizia il ciclo di incontri sul territorio

Il candidato alla carica di consigliere regionale del centrosinistra ed ex sindaco di Albenga, Giorgio Cangiano, inizia gli incontri sul territorio, in vista delle Elezioni Regionali in programma il prossimo 27 e 28 ottobre.

“‘Tra la gente e per la gente’ non è solo uno slogan, ma un modo di intendere la politica, - ha spiegato Cangiano. - Il Ponente ligure, da Andora a Varazze, dalla Valbormida alla piana ingauna, è un tesoro inestimabile , dimenticato per troppo tempo”.

“Abbandonato e tirato fuori sporadicamente e solo per convenienza della politica, non delle persone. È il momento di cambiare. Il primo modo per farlo è partire dall’ascolto delle esigenze del territorio”, ha proseguito.

Gli incontri inizieranno Mercoledì 9 ottobre, nell’entroterra: l’appuntamento è alle 21, presso la Cooperativa Olivicola Arnasco.

La seconda tappa invece, sarà il giorno successivo, Giovedì 10 ottobre, ad Andora: l’incontro si svolgerà presso l’Hotel Nello, con inizio alle 18,45.

“Insieme parleremo di realtà costiere ed entroterra, di sanità pubblica, logistica, infrastrutture, reindustrializzazione sostenibile, dissesto idrogelogico e viabilità per una Liguria che deve diventare finalmente inclusiva, con servizi di qualità uguali per tutti”, ha concluso il candidato consigliere ingauno.