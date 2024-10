Il Santa Corona di Pietra Ligure si conferma un'eccellenza nel trattamento dell'Ictus Ischemico acuto

L'Ospedale S. Corona di Pietra Ligure è stato nuovamente insignito del prestigioso Premio Platinum dall’organizzazione internazionale di medici e ricercatori nel campo dell’ictus "Angels", in collaborazione con la Società europea per le patologie cerebrovascolari (European Stroke Organization - ESO), per i risultati di eccellenza ottenuti nel trattamento dell’Ictus Ischemico acuto. Questo importante riconoscimento attesta l’alto livello di competenza raggiunto dalla Struttura Complessa di Neurologia diretta dalla Dr.ssa Tiziana Tassinari e dal relativo Centro Hub, che rappresenta un punto di riferimento per la gestione dei pazienti provenienti dalla provincia di Savona e da tutto il Ponente Ligure. I tempi di trattamento dell’ictus presso il Centro risultano essere tra i migliori non solo a livello regionale, ma anche a livello nazionale e internazionale.

Nel corso degli ultimi anni, il team di Neurologi del S. Corona ha trattato oltre 2.500 pazienti affetti da Ictus Ischemico acuto, applicando con successo la trombolisi endovenosa. Inoltre, i Neuroradiologi interventisti hanno effettuato un numero sempre crescente di trombectomie meccaniche, risolvendo ostruzioni dei grandi vasi cerebrali.

Un elemento chiave di questi risultati è la sinergia perfetta instaurata tra le diverse équipe coinvolte nel processo di cura, inclusi il Servizio di Emergenza Territoriale (118), gli infermieri del Triage e tutto il personale del Pronto Soccorso dell’Ospedale S. Corona. Grazie a questa collaborazione, il tempo mediano per l’esecuzione della TC Cerebrale con angio-TC nei pazienti con sospetto ictus è di soli 16 minuti. Quando indicato, il trattamento trombolitico viene avviato con un tempo mediano di 27 minuti.

Il Premio Platinum riconosce anche il risultato straordinario ottenuto dal team del Dott. Riccardo Padolecchia, direttore del Dipartimento Testa-Collo di Asl2, che ha ridotto il tempo mediano per l’esecuzione della trombectomia a 60 minuti.

Altro elemento chiave è il principio che "il Tempo è Cervello": intervenire tempestivamente è fondamentale per ridurre al minimo i danni neurologici permanenti. Per questo motivo, è essenziale che i pazienti con sospetto ictus vengano trasferiti rapidamente in strutture adeguatamente attrezzate.

A sostegno di questa filosofia, sono stati sviluppati specifici protocolli di selezione dei pazienti con sospetto ictus, al fine di garantire un accesso rapido al trattamento più idoneo ed efficace. Il nostro Centro collabora regolarmente con istituzioni nazionali e internazionali, partecipando alla pubblicazione di studi scientifici e promuovendo l'innovazione nel campo della neurologia d'urgenza.

Nel corso degli ultimi anni, sono state lanciate diverse campagne di sensibilizzazione per educare la popolazione a riconoscere i sintomi dell’ictus e a chiamare tempestivamente il 118. Nel 2022, in collaborazione con la Fondazione Tassinari, la Neurologia del S. Corona ha promosso il progetto “Veloci contro l’Ictus” nelle scuole secondarie della provincia di Savona, con una partecipazione entusiasta degli studenti. Infine si segnala il progetto FAST Heroes, promosso dall’organizzazione "Angels" e rivolto alle scuole primarie, già partito in alcune sedi pilota del territorio e che vedrà la partecipazione di numerosi alunni, con l’obiettivo di educare anche i più giovani all’importanza di una risposta rapida in caso di sospetto ictus.

"Asl2 e l’Ospedale S. Corona, forti di questi successi e dei continui sforzi per migliorare l’assistenza ai pazienti con ictus, proseguono con determinazione nella missione di offrire cure di alta qualità mantenendo sempre il paziente al centro del proprio impegno" dichiarano dall'azienda sanitaria savonese.