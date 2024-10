"Festa Bavarese" al Centro Polifunzionale Le Officine di Savona

“Fior di Grano” al Centro Polifunzionale Le Officine di Savona si prepara ad accogliere la Festa Bavarese, un’occasione unica per vivere tre giorni di puro divertimento tra gastronomia bavarese, birra e musica dal vivo di sottofondo.

L’evento si svolgerà venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 ottobre, a partire dalle ore 18.00, nei locali di Fior di Aroma e Fior di Grano, con tre proposte culinarie tipiche bavaresi: stinco alla birra con contorno di patate al forno, il Bavarese (farcito con stinco di maiale alla birra cotto a bassa temperatura e cipolle caramellate, guarnito con senape al miele), e la Bavarese (pizza con mozzarella fior di latte, Gruyere svizzero, Weisswurs, Bratwurst, patatine fritte e cipolle di Tropea caramellate, servita con senape al miele). Il tutto sarà accompagnato dalla mitica birra bavarese!

Ad animare le serate troveremo un ricco programma musicale che vedrà la presenza di complessi musicali che faranno da sottofondo e renderanno l’atmosfera ancora più coinvolgente. Si parte Venerdì 11 ottobre con il complesso “Pink-ribbon”, che ci porterà in un viaggio nel tempo, riascoltando il funky e il rock degli anni '70 e '80, per poi tornare di tanto in tanto ai giorni nostri con qualche ricordo più recente.

Si prosegue Sabato 12 ottobre con il “Gruppo Liberamente”, tributo ufficiale ai Nomadi, che presenterà i maggiori successi in un concerto interamente dedicato alle canzoni e alla storia della band, essendo autorizzati a usarne il marchio. Infine, Domenica 13 Ottobre sarà la volta del “70’s Tribute”, un gruppo musicale composto da quattro appassionati di musica rock e blues. L’obiettivo della band è far riaffiorare momenti indelebili agli adulti e far apprezzare alle nuove generazioni la storia della musica.

Per quanto concerne la ristorazione, per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 019/2579994 – 338/1058657.