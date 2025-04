"Grazie al Dottor Gaiero e alla Pediatria del San Paolo per l'umanità e l'empatia"

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera arrivata alla nostra Redazione:

"Sono una vostra lettrice che lunedì pomeriggio, insieme a sua figlia, è stata dimessa dal reparto di Pediatria dell’ospedale San Paolo di Savona. Volevo esprimere la mia grande gratitudine nei confronti di quel reparto, a partire dal direttore, Dottor Gaiero, e tutta la sua equipe, insieme agli infermieri, al coordinatore infermieristico, agli OSS e, in ultimo ma non per importanza, alla psicologa che ci ha supportato durante il ricovero.

In un momento non facile, ho trovato in loro professionalità, umanità e molta empatia, doti non scontate. Per questo va a tutti il mio più grande grazie".