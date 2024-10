Punto nascite, Orlando a Pietra Ligure: "Rimettere in moto una macchina interrotta per responsabilità della giunta uscente"

"Quello che è scritto nei piani è che ci devono essere due punti nascita, uno deve essere a Pietra Ligure. Naturalmente io non dirò come il mio antagonista che lo si farà in una settimana, credo che si debba rimettere in moto una macchina che è stata interrotta per responsabilità della giunta uscente e quindi si tratta di mettere nelle condizioni il punto nascita di poter funzionare e individuare le risorse che vanno dirottate in quella direzione. Ci vorrà un po' di tempo, non è una cosa che si farà immediatamente, ma è una cosa che dobbiamo fare presto".

Andrea Orlando, candidato presidente del centrosinistra alle prossime elezioni regionali, nel pomeriggio odierno è stato a Pietra Ligure. Lì ha affrontato il tema legato alla chiusura del punto nascite dell'ospedale Santa Corona, peraltro incontrando il comitato che ormai da anni ne invoca la riapertura.

Tra gli argomenti affrontati nella visita, prima a Palazzo Golli dove oltre al sindaco Luigi De Vincenzi, al vicesindaco Daniele Rembado, all'assessore Marisa Pastorino e al consigliere Giovanni Liscio erano presenti anche alcuni sindaci del territorio, pure un breve accenno al futuro delle aree ex Rodriquez: "Sosterremo tutti i processi di riqualificazione che il territorio ha svolto - ha detto Orlando - vorrei che la Regione che sarò chiamata a guidare sia una Regione che guarda attraverso gli occhi dei Comuni. Non abbiamo l'esigenza e l'obiettivo di sostituirci ai Comuni, ma di accompagnare i processi di trasformazione del territorio che i Comuni mettono in campo".

In conclusione, anche un riferimento al progetto di ristrutturazione dell'ospedale Santa Corona: "I progetti che sono già in essere vanno avanti, i finanziamenti devono essere consolidati - ha sottolineato il candidato presidente del centrosinistra - vorrei ricordare che in questo caso si tratta di un finanziamento (Inail ndr) che è stato sbloccato anche da una norma da me voluta quando ero Ministro del Lavoro, questo credo sia un elemento che dà ancora più prova del fatto che non solo vogliamo andare avanti ma lo abbiamo dimostrato anche quando non esercitavo funzioni di governo a livello territoriale".