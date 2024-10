Workshop, enogastronomia, visite guidate alle meraviglie del territorio: la Liguria apre le porte al turismo giapponese

Workshop, enogastronomia, visite guidate alle meraviglie del territorio: si è concluso oggi, venerdì 11 ottobre, il Familiarisation Trip organizzato da Agenzia in Liguria, in collaborazione con il Comune di Genova, per promuovere il territorio ligure presso tour operator e media giapponesi.

L'iniziativa, frutto della collaborazione con la Camera di Commercio Italiana in Giappone, ha visto la partecipazione di 9 tour operator e 5 rappresentanti dei media, tra cui l'influencer Asuka Wada (già ambasciatrice della Liguria in occasione dell'evento “Italia Amore Mio” a Tokyo) e due redattori della rivista di moda e lifestyle giapponese Liniere.

Il Fam Trip ha rappresentato un’importante occasione per presentare la Liguria come destinazione privilegiata per il mercato turistico giapponese, valorizzando il suo patrimonio culturale, le bellezze paesaggistiche e la ricchezza enogastronomica. Attraverso questo tour, gli ospiti hanno potuto vivere un'esperienza autentica e immersiva, pronta a essere condivisa con il pubblico giapponese. Il viaggio, iniziato il 7 ottobre con l’arrivo degli ospiti a Genova, ha preso ufficialmente il via l'8 ottobre con un workshop B2B presso l’hotel Melià.

All'evento, a cui hanno partecipato 30 seller liguri e i 9 buyer giapponesi, si è registrata grande soddisfazione per la qualità dei contatti e l’organizzazione. Nel pomeriggio, i partecipanti hanno visitato i Palazzi dei Rolli (Palazzo Lomellini e Palazzo Rosso) e le Botteghe Storiche di Genova. Parallelamente, l’influencer Asuka Wada e i media hanno partecipato a una cooking experience presso la casa di Enrica Monzani, autrice di “A Small Kitchen in Genoa”, partendo dal Mercato Orientale per acquistare gli ingredienti per il pesto al mortaio e i corzetti. La giornata si è conclusa con una cena presso il ristorante dello chef stellato Ivano Ricchebono, già rappresentate dell’Italia e della Liguria a 'Italia, Amore mio!', il più grande festival italiano in Giappone tenutosi lo scorso maggio a Tokyo.

Il 9 ottobre, il gruppo ha esplorato il levante genovese, con una prima tappa a Camogli, dove i partecipanti hanno preso parte alla preparazione della Focaccia di Recco col formaggio in collaborazione con il Consorzio della Focaccia di Recco. La giornata è proseguita con la visita a Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure, affacciata sul Golfo del Tigullio, e successivamente a Portofino e Sestri Levante, dove il gruppo è stato coinvolto in una cooking experience.

Il 10 ottobre la giornata è iniziata a Portovenere, per poi proseguire con un tour in treno tra i borghi delle Cinque Terre, dove il gruppo ha potuto ammirare la Via dell’Amore, da pochi mesi riaperta al pubblico. Nel pomeriggio, i partecipanti hanno esplorato La Spezia e visitato il Museo Civico Amedeo Lia, sotto la guida del Direttore. Il tour si è concluso a Lerici, dove il gruppo ha potuto liberamente scoprire le bellezze del borgo.