Patto per le Infrastrutture, il presidente Olivieri: "Significativo si sia firmato proprio in Provincia a Savona"

E' soddisfatto per la firma del "Patto per le Infrastrutture" il presidente della Provincia di Savona, Pierangelo Olivieri, il quale ha definito il documento "un'importante iniziativa che sottolinea l'impegno e la sinergia tra il Governo centrale e quello dei Territori per la realizzazione di strategiche opere infrastrutturali nell'intera Regione Liguria".