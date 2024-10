Rinaldi (Vince Liguria): “Orlando in 45 minuti pretende di conoscere la Valbormida”

"Nella giornata di ieri il candidato della sinistra è stato in Valbormida, territorio che peraltro non conosce affatto avendo fatto pochissime visite 'mordi e fuggi' (basti pensare ai 45 minuti dedicati al nostro territorio nella giornata di ieri) e non avendo mai affrontato i problemi reali della valle". Così in una nota Lorenza Rinaldi, assessore del Comune di Cengio, candidata della lista Vince Liguria.

Rinaldi si sofferma poi su un tema sanitario, con riferimento alla riapertura del pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Cairo. "Orlando ha affermato che è auspicabile ma che non è in grado di assicurarla. Viceversa il candidato del centrodestra, ovvero l'attuale sindaco di Genova Marco Bucci, ha affermato in modo deciso che il pronto soccorso del nosocomio valbormidese sarà realizzato con certezza. Due modi di affrontare e programmare il futuro ruolo di presidente della Regione Liguria. Marco Bucci in modo perentorio ha affermato che il pronto soccorso si farà sicuramente. Certo le difficoltà non mancheranno ma quando si ha la responsabilità di una comunità, si è in possesso di qualità relazionali e gestionali, si possiede un curriculum professionale estremamente lusinghiero, si hanno conoscenze tecniche certe e soprattutto si ha la volontà 'del fare' ogni difficoltà può essere superata. Penso che il motto 'volere è potere' calzi perfettamente alla persona di Marco Bucci, e sono certa che il pronto soccorso diventerà realtà".