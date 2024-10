Piaggio Aerospace e LaerH, Cangiano: “Necessario forte sostegno istituzionale. Ne va del dei lavoratori”

“Piaggio Aerospace e LaerH sono due eccellenze a livello nazionale che, da troppo tempo, vivono nella più totale incertezza. È arrivato il momento di dare una svolta: Governo e Regione Liguria devono essere convintamente in prima fila per raggiungere questo obiettivo”.

Lo afferma il candidato consigliere del centrosinistra alle Elezioni Regionali in Liguria Giorgio Cangiano.

Piaggio Aerospace è entrata in amministrazione straordinaria nel 2018: sono stati avviati diversi processi di vendita, ma finora non è stata raggiunta una conclusione definitiva. E, allo stesso tempo, la situazione economica di Piaggio ha influenzato direttamente le commesse e le prospettive di LaerH.

“Ho seguito la vicenda prima da sindaco e poi da consigliere comunale di Albenga, recandomi diverse volte a Roma e relazionandomi costantemente con i sindacati. Entrambe le aziende hanno contribuito in modo significativo allo sviluppo dell'industria aeronautica italiana, ma negli ultimi anni hanno dovuto affrontare tante, troppe difficoltà e senza il dovuto supporto delle istituzioni”, ha proseguito Cangiano.

In questo momento, ci sarebbero 10 possibili acquirenti in lizza per Piaggio Aerospace (è la terza gara, dopo le prime due andate deserte), ma solo a fine ottobre si saprà con certezza se sul tavolo dei commissari straordinari arriveranno davvero offerte vincolanti significative.

“In attesa di conoscere l’esito, - ha aggiunto ancora il candidato consigliere, - serve un intervento diretto del Governo per garantire un ingresso pubblico all’interno di Piaggio, che svolga un ruolo di garanzia e controllo e tuteli i livelli occupazionali. Regione Liguria non può continuare ad essere un soggetto passivo sul tema, come è stata in questi anni. Deve fare rete con i sindacati e pretendere risposte, ribadendo con forza il ‘no’ a possibili soluzioni spezzatino e farsi prima promotrice di tavoli di confronto sul tema”.

“Il rilancio di Piaggio Aerospace e LaerH è troppo importante: avrebbe un impatto significativo sull'occupazione, con la creazione di nuovi posti di lavoro, sia diretti che indiretti, e sulla salvaguardia di quelli esistenti. Solo con un piano industriale solido, investimenti mirati e un forte sostegno istituzionale, queste due eccellenze potranno finalmente consolidare la loro posizione sul mercato globale e contribuire nuovamente allo sviluppo del settore aeronautico italiano”, ha concluso Cangiano.