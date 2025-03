“Alassio di tutti”: “Più sicurezza sulle strade”. Se ne parlerà in consiglio comunale

Viabilità al centro del consiglio comunale di Alassio, in programma domani alle 21.

“Col gruppo consiliare ‘Alassio di tutti’ abbiamo presentato due interpellanze e un ordine del giorno per denunciare i problemi delle strade cittadine e chiedere opere risolutive per diminuire il rischio di incidenti e danni per le persone”, spiegano i consiglieri comunali Jan Casella, Paolo Battistelli, Lorenza Paola, Franco Polli e Sara Griseri.

“Siamo preoccupati per la pericolosità di viale Hanbury all’incrocio con viale Gibb, dove i veicoli sopraggiungono ad alta velocità in una zona dove ci sono alcuni attraversamenti pedonali. In questa zona, la situazione è peggiorata dalla scarsa visibilità, soprattutto per chi procede verso Laigueglia”, dichiarano i consiglieri del gruppo ‘Alassio di tutti’.

“Un’altra questione da affrontare è quella dei danni causati dai camion impegnati nei cantieri edili. Molti veicoli pesanti transitano sulle strade comunali, rovinando il manto stradale e arrecando pericolo per chi utilizza motoveicoli e biciclette. Chiediamo alla giunta comunale se intende tutelare l’incolumità dei cittadini e quali convenzioni stipula con le imprese per riparare eventuali danni alle strade e per garantire la pulizia dell’asfalto”, proseguono i rappresentanti dell’opposizione.

“In consiglio comunale, proporremo di votare una proposta per risolvere gli annosi problemi della strada provinciale per Moglio. Sollecitiamo la Provincia e la proprietà a intervenire per rimuovere la pericolosità del muraglione e degli alberi a rischio crollo. Servono opere per rendere più sicura la strada, soprattutto nelle curve, provvedendo a un trattamento antiscivolo dell’asfalto per aumentare l’attrito e migliorare la tenuta. Chiediamo anche di provvedere all’illuminazione della strada nei tratti in cui è carente o assente”, ricordano i consiglieri comunali di ‘Alassio di tutti’.

“Per questo, con gli abitanti di Moglio stiamo per iniziare una raccolta di firme con l’obiettivo chiedere il rispetto dell’ordinanza del 24 gennaio, con cui il Comune imponeva di mettere in sicurezza, entro dieci giorni, il muro di contenimento e gli alberi ad alto fusto tra i civici 42 e 44 di via Adelasia, e per garantire una maggior sicurezza su tutta la strada”, aggiungono i consiglieri di opposizione.