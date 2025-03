Commissione su Tpl Linea, Fratelli d'Italia Savona: "Il sindaco faccia la propria parte e inizi ad affrontare concretamente i problemi"

Continua a far discutere quanto palesatosi durante la commissione tenutasi ieri in Comune a Savona per affrontare il tema del Piano industriale dell'azienda di trasporto Tpl Linea.

Ad accodarsi ai dubbi e alle richieste di lavoratori e sindacati è, attraverso una nota, il coordinamento savonese di Fratelli d'Italia. "Durante la seduta è emersa, con evidenza, la difficoltà da parte del sindaco Russo a comprendere le ragioni espresse dai lavoratori e dai sindacalisti intervenuti - si legge -. Ai soliti toni rassicuranti e ottimistici espressi dal primo cittadino hanno fatto da contraltare le tante difficoltà e problematiche narrate dal personale".

"Il gruppo consiliare di FdI ha puntato il dito sul tema della sicurezza degli autisti sui mezzi, dei turni, dell'incremento delle ore di malattia del personale, cresciute negli ultimi periodi, dei notevoli disagi causati dal traffico, accresciuti dopo le recenti modifiche alla mobilità introdotte dal sindaco Russo" aggiungono dal coordinamento cittadino del partito. "Infine - proseguono - rammentiamo ai savonesi che la regione Liguria, per il trasporto locale savonese, ha deliberato di recente uno stanziamento importante, destinato a migliorare notevolmente lo standard qualitativo del servizio di Tpl".

"A seguito di tutto questo - chiosano -, auspichiamo che il sindaco Russo faccia la propria parte e, ai soliti proclami in stile 'mulino bianco', inizi ad affrontare concretamente i problemi di Tpl e dei lavoratori".