Matteo Bellegoni confermato segretario regionale Liguria del Partito Comunista

“Una giornata intensa, proficua, un importante momento di confronto e di riflessione sui temi politici e sociali. È l'esito del terzo congresso regionale ligure del Partito comunista italiano, tenutosi presso il circolo dell'Autorità Portuale di Genova.

Alla presenza del compagno Patrizio Andreoli in rappresentanza della Segreteria nazionale, i lavori sono stati aperti dalla relazione del segretario regionale uscente del partito Matteo Bellegoni, il quale sintetizzando gli argomenti trattati nel documento congressuale che verrà discusso nel prossimo congresso nazionale del Pci, in programma a Forlì dal 28 al 30 marzo prossimi, ha svolto una puntuale analisi sulla situazione globale, sulle prospettive del nostro partito e sulle prossime sfide che dovremo affrontare insieme.

Dalla lotta al capitalismo guerrafondaio alle battaglie a difesa dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, i temi su cui il nostro partito è chiamato a far sentire la propria voce sono molteplici. Per questo è necessario proseguire nel cammino di rafforzamento del partito, di consolidamento di una forza comunista, anticapitalista, di alternativa tanto al centrodestra quanto alle sedicenti forze di centrosinistra o appartenenti al cosiddetto campo largo.

Il dibattito è proseguito con gli interventi degli esponenti di partiti politici, sindacati e associazioni invitati al congresso. Desideriamo ringraziare tutti i partecipanti per il loro interessante contributo alla discussione e per le testimonianze di solidarietà nei nostri confronti a seguito dell'episodio di vandalismo e intimidazione avvenuto negli scorsi giorni nella nostra sede di Genova-Pra'.

Hanno portato i loro graditi saluti Guido Schiozzi (Potere al Popolo! Liguria), Silvano Chierotti (ANPI Liguria), Erika Furci (associazione Prospettiva!), Karim Hamarneh (associazione culturale Liguria-Palestina), Aurelio Macciò (Sinistra Anticapitalista), Fabio Marante (CGIL Liguria), Antonella Marras (candidata alle elezioni amministrative di Genova del 2022 per la lista "Sinistra Insieme"), Bice Parodi (associazione nazionale di amicizia Italia-Cuba), Claudia Rancati (Rifondazione comunista Liguria), Eleonora Righi (associazione Disarma! Il coraggio della pace), Maurizio Rimassa (USB Liguria).

Nel pomeriggio gli iscritti hanno proseguito i lavori, analizzando il documento politico congressuale e discutendo sugli impegni per il prossimo futuro, a partire dalle attività a sostegno delle lotte sui temi del lavoro e a difesa delle classi sociali più deboli e dall'imminente impegno elettorale per il comune di Genova.

Al termine del confronto, conclusosi con l'apprezzatissimo intervento del compagno Andreoli, la federazione regionale ha eletto la compagna Chiara Baldacci come tesoriere e ha confermato all’unanimità il compagno Matteo Bellegoni come Segretario regionale.

Classe 1980, dopo quasi 6 anni di lavoro a Prato, nel 2013, il compagno Matteo è rientrato a Sarzana dove ha ripreso la militanza politica ed ha aperto una sezione del Partito dei comunisti Italiani. Un Partito a cui aveva aderito nella prospettiva di ricostruzione di un tessuto comunista nel territorio e di ricostituzione del Partito comunista Italiano; un progetto che, finalmente, non rappresentava più l’ennesima scissione ma una sintesi che guardava e guarda all’unità dei comunisti, quanto mai fondamentale per la ricostruzione di un fronte della sinistra in Italia. Dopo aver fatto parte del Comitato Centrale del PdCI, nel giugno 2016, a seguito dell'assemblea costituente del PCI, Matteo viene eletto Segretario regionale della Liguria, ed entra nel Comitato Centrale e nella Direzione Nazionale del nuovo Partito, incarichi che ricopre tuttora. Nel 2023 è candidato sindaco di Sarzana per il PCI: pur non riuscendo per pochi voti ad entrare in consiglio comunale, il Partito Comunista Italiano diventa la terza forza politica in città in termini di consensi, superando nettamente liste come il M5S, AVS e Rifondazione.

Al compagno Bellegoni vanno le più sentite congratulazioni da parte delle federazioni provinciali della Liguria, continuamente supportate dalla sua guida, dalla sua esperienza e dai sui preziosi consigli.

Al lavoro e alla lotta compagne e compagni!”.