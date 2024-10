Regionali 2024, Simonetti (Avs): “La ‘Promettopoli’ di Bucci deve finire: promesso un piano per infrastrutture nel savonese che già esiste”

“La ‘promettopoli’ di Bucci deve finire. Oggi è arrivato a promettere un piano per le infrastrutture che in provincia di Savona esiste già, come fatto notare alla Cgil”.

Così la candidata consigliere regionale Simona Simonetti (Avs).

“La settimana scorsa aveva promesso di riaprire tutti i pronto soccorso della provincia di Savona – prosegue -, nonostante a Genova nella sua lista abbia candidato l'assessore alla Sanità uscente (Grattarola) che ha condiviso la scelta di trasformare Cairo in ospedale infermieristico con la definitiva chiusura del Pronto Soccorso, ha chiuso di notte il Ppi di Albenga e non abbia mai onorato la promessa di riaprire il punto nascita di Santa Corona (unico ospedale DEA classificato come DEA di 2° livello oltre San Martino)”.

“I Savonesi ricordano la campagna elettorale delle comunali di Genova quando Bucci promise al quartiere di Sampierdarena di coprire la strada di scorrimento veloce a sei corsie addossata alla case. Agli abitanti furono mostrati rendering e progetti e allocati dei fondi. Nei fatti la promessa venne affossata subito dopo l'elezione – conclude Simonetti -, spostando i fondi su altre destinazioni”.