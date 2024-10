Finale, auto ribaltata in via XXV Aprile: autista in codice giallo al Santa Corona

Intervento dei soccorritori nella serata odierna, intorno alle 21, in via Xxv Aprile a Finale Ligure per un'auto finita fuori strada in corrispondenza di una curva e ribaltatasi nella carreggiata sottostante.

All'interno del mezzo si trovava una persona, la quale sarebbe uscita autonomamente dal mezzo. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i militi della Croce Bianca locale che hanno supportato la vittima e trasportata poi al pronto soccorso del Santa Corona per i controlli del caso ma non in gravi condizioni.

Incerta la dinamica del sinistro, non sarebbero però stati coinvolti altri mezzi. Per le rilevazioni del caso è intervenuta una pattuglia della Polstrada.