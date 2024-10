Sampdoria al lavoro durante la sosta: obiettivo Cesena

Con il campionato fermo per la sosta delle nazionali, in casa Sampdoria si lavora intensamente in vista della prossima sfida contro il Cesena, in programma domenica. La squadra blucerchiata, agli ordini di mister Sottil, ha svolto ieri un allenamento ad alta intensità sul campo del “Mugnaini”.

Non tutti i giocatori, però, erano a disposizione: assenti i nazionali Bartosz Bereszynski, in panchina nella sconfitta della Polonia contro il Portogallo, e Nikolas Ioannou, reduce da 90 minuti nel pesante 0-3 di Cipro contro la Romania. Sul fronte degli infortunati, tiene banco la situazione di Gennaro Tutino, che sta affrontando un fastidio alla caviglia. Il problema non sembra grave, ma il giocatore è costantemente monitorato dallo staff medico. Più positive, invece, le notizie riguardanti Romagnoli, che ha ripreso ad allenarsi sul campo, mentre Veroli e Vieira proseguono il loro lavoro differenziato.