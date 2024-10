Al Centro Ragazzi di Borghetto Santo Spirito ripartono “Help Study” e lo sportello BES e DSA

Parte anche quest'anno il progetto “Help Study”, per i bambini iscritti al Centro RagazziKaleidos di Borghetto Santo Spirito, Centro di aggregazione giovanile comunale che accoglie gratuitamente i minori residenti o frequentanti la scuola a Borghetto S. Spirito.

Durante lo spazio normalmente destinato ai compiti del venerdì pomeriggio, negli anni, sono emerse difficoltà nello svolgimento degli esercizi assegnati dagli insegnanti e nello studio, soprattutto per i bambini con Bisogni Educativi Speciali (BES) e con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA).

Tali difficoltà possono creare ansia e problematiche relazionali, talvolta creano insicurezza e abbassano il livello di autostima. Per questi motivi, in collaborazione con la scuola, si è deciso di attivare uno “Sportello DSA”: un aiuto concreto per favorire l'inclusione con l'ausilio di strumenti e metodologie favorenti, apprendimento cooperativo, lavoro in piccolo gruppo o a coppie, tutoring, apprendimento per scoperta, ausili e sussidi specifici.

A cadenza settimanale, sarà presente un operatore esperto, con competenze e formazione specifica, esterno rispetto all'equipe educativa del Centro.I bambini saranno aiutati, in un pomeriggio aggiuntivo interamente dedicato, a cercare il percorso migliore per loro, a recuperare gradualmente e a colmare le proprie lacune e punti deboli nello studio.

L'intervento didattico specializzato sarà diversificato e personalizzato in base alle esigenze e caratteristiche dei bambini che usufruiranno del servizio. Si lavorerà sul recupero e potenziamento con attività finalizzate a migliorare le competenze nelle varie materie, sull'acquisizione di un metodo di studio efficacie e sulla gestione delle proprie emozioni, con un'attenzione particolare per chi ha difficoltà linguistiche.

“Help Study” partirà da metà ottobre e accompagnerà gli iscritti al Centro Ragazzi per tutto l'anno scolastico.