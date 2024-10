Alassio, don Corini saluta l'antica Collegiata di San’Ambrogio

Domenica scorsa, con una solenne celebrazione, don Gabriele Corini ha salutato i suoi parrocchiani, concludendo il suo incarico di prevosto della Collegiata di Sant'Ambrogio di Alassio. La decisione, presa a causa dei crescenti impegni come docente universitario, è stata concordata con il Vescovo, mons. Borghetti.

A succedergli sarà mons. Ennio Bezzone, originario di Ceva e attuale parroco della chiesa di San Giovanni a Imperia Oneglia. La cerimonia d’ingresso è prevista per sabato 26 ottobre alle ore 15:30.

Al termine della Messa, don Corini ha pronunciato un toccante discorso, ringraziando i fedeli e chiedendo loro perdono per non essere riuscito, anche a causa di un periodo di malattia, a svolgere pienamente il suo ministero pastorale. Ha però voluto sottolineare quanto per lui sia stato importante stare vicino alla comunità alassina, alla quale si è profondamente legato durante il suo mandato, iniziato nell'ottobre 2018. Proprio per questo, pur lasciando l'incarico, ha scelto di rimanere ad Alassio, mettendosi a disposizione delle parrocchie della città e della comunità.

A sorpresa, i parrocchiani gli hanno voluto dimostrare il loro affetto donandogli un prezioso set di paramenti liturgici.