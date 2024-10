Altro incidente in A10: scontro tra auto nella galleria Natta, allo svincolo di Celle. Un giovane grave

Altro incidente, il quinto in meno di quarantott'ore, lungo l'autostrada A10. Stavolta il tratto interessato, intorno alle 18.30, è quello in corrispondenza dello svincolo di Celle Ligure in direzione Ventimiglia.

Si sarebbe trattato di uno scontro, le cui cause al momento sono al vaglio della Polstrada intervenuta in loco, tra due automobili all'interno della galleria che si trova in uscita provenendo da Genova e in entrata nel senso opposto, tanto che il casello per queste due direzioni è stato temporaneamente chiuso.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento varazzino per disincastrare i feriti dagli abitacoli e consegnarli poi alle cure dei sanitari intervenuti, ossia Croce Verde albisolese, Croce Rossa varazzina e di Cogoleto insieme con l'automedica.

Ad aver avuto la peggio sarebbe stato un giovane passeggero di una delle due auto, estratto dal mezzo dai pompieri, il quale è stato intubato per essere poi trasportato in codice rosso in ospedale al Santa Corona con l'elisoccorso Grifo1.

Una seconda persona, che si trovava sempre nella stessa auto del giovane, è stata trasportata in codice giallo al San Paolo.