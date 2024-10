Scontro tra auto in A10 a Celle, in prognosi riservata il 17enne ferito: verrà operato

E' ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure sempre in prognosi riservata il 17enne rimasto coinvolto martedì scorso nello scontro tra auto all'interno della galleria Natta dell'A10 poco prima del casello autostradale di Celle Ligure.

Il giovane verrà operato nella giornata di domani e le sue condizioni erano parse sin da subito gravi visto che il personale sanitario intervenuto sul posto aveva deciso di intubarlo e trasportarlo in codice rosso al nosocomio pietrese con l'elisoccorso Grifo.

Sul luogo del sinistro erano intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Varazze, la Croce Verde di Albisola Superiore, la Croce Rossa varazzina e di Cogoleto insieme con l'automedica del 118. Una seconda persona, che si trovava sempre nella stessa auto del ragazzo classe 2007, è stata trasportata in codice giallo al San Paolo.

Il casello era stato chiuso in entrata ed in uscita per alcune ore.

Il Pubblico Ministero Giovanni Battista Ferro ha aperto un fascicolo e disposto il sequestro dei mezzi.